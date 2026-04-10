تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات المباراة النهائية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2026، حيث تشهد مواجهات قوية لحسم ألقاب البطولة في نسختها الرابعة عشرة.

المتنافسون في نهائي الجونة للإسكواش

في منافسات الرجال، يلتقي البيروفي دييجو إلياس، المصنف الرابع عالميًا، مع المصري محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل لاعب للتتويج باللقب، خاصة وأنها تُعد أول نهائي في البطولة بالنسبة لزكريا.

وفي منافسات السيدات، تواجه المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، في قمة مصرية قوية على لقب البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهتان إثارة كبيرة في ظل تقارب المستويات والطموح المشترك لحصد لقب إحدى أبرز بطولات الاسكواش العالمية.

ماذا يفعل الزمالك مع الأندية الجزائرية قبل موقعة شباب بلوزداد؟

هل يستعين الزمالك بحكام أجانب بعد أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا؟