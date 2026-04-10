الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

جيرونا

اليوم.. نهائي الجونة للإسكواش يحسم بطل النسخة الـ14

كتب : وائل توفيق

11:00 ص 10/04/2026

نور الشربيني

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات المباراة النهائية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2026، حيث تشهد مواجهات قوية لحسم ألقاب البطولة في نسختها الرابعة عشرة.

المتنافسون في نهائي الجونة للإسكواش

في منافسات الرجال، يلتقي البيروفي دييجو إلياس، المصنف الرابع عالميًا، مع المصري محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل لاعب للتتويج باللقب، خاصة وأنها تُعد أول نهائي في البطولة بالنسبة لزكريا.

وفي منافسات السيدات، تواجه المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، في قمة مصرية قوية على لقب البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهتان إثارة كبيرة في ظل تقارب المستويات والطموح المشترك لحصد لقب إحدى أبرز بطولات الاسكواش العالمية.

هانيا الحمامي

بطولة الجونة للإسكواش هانيا الحمامي دييجو إلياس

