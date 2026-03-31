كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، عن سر تحسن نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، رغم قلة الإمكانيات، مؤكدًا تفوقه في المنافسة حتى الآن.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2، إن التوقعات عقب بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية، كانت تشير إلى صعوبة عودة الزمالك لتحقيق نتائج إيجابية، بل وربما يصل الأمر إلى الإنهيار.

جماهير الزمالك سر تفوق الأبيض

وأوضح أن جماهير الزمالك، وعلى رأسها مجموعة "الوايت نايتس"، لعبت دورًا محوريًا في تغيير هذه الصورة، بعدما أعلنت دعمها الكامل وتعهدت بمساندة الفريق في جميع المباريات، عكس جماهير الأهلي التي قل عددها في المدرجات.

وأضاف أن الحضور الجماهيري المكثف في المدرجات انعكس بشكل مباشر على أداء اللاعبين، الذين أظهروا روحًا قتالية عالية، مشددًا على أن الزمالك يقدّم موسمًا مميزًا يفوق التوقعات، رغم التحديات وقلة الإمكانيات المتاحة.