كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

2 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 3
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نيروبي سيتي ثاندر

71 65
18:00

جوهانسبرج جاينتس

استعدادًا لمرحلة التتويج.. الأهلي يواجه فريق الشباب ودياً

كتب : محمد عبد السلام

08:06 م 29/03/2026

لاعبي النادي الأهلي (1)

يستعد النادي الأهلي للمرحلة المقبلة من الدوري المصري الممتاز بخوض مباراة ودية أمام فريق الشباب، بعد غد الثلاثاء، في إطار تحضيرات الفريق بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب.

ويواصل الأهلي تدريباته بدون لاعبيه الدوليين، الذين يخوضون مشاركاتهم الدولية خلال فترة التوقف الحالية لشهر مارس.

موعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى الأهلي

على أن ينضموا للفريق ابتداء من 3 أبريل، بعد انتهاء الوديات الدولية، أبرزها مواجهة إسبانيا في برشلونة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

وتأتي المباراة الودية لتجهيز جميع عناصر الفريق قبل بداية مرحلة التتويج من الدوري، حيث سيفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل على ملعب المقاولون العرب.

الأهلي الدوري المصري

بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء
الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
تظهر ليلا.. علامة تكشف إصابتك بسرطانات خطيرة لا يعرفها الكثيرون
1.16 مليار دولار.. مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟

رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء