يستعد النادي الأهلي للمرحلة المقبلة من الدوري المصري الممتاز بخوض مباراة ودية أمام فريق الشباب، بعد غد الثلاثاء، في إطار تحضيرات الفريق بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب.

ويواصل الأهلي تدريباته بدون لاعبيه الدوليين، الذين يخوضون مشاركاتهم الدولية خلال فترة التوقف الحالية لشهر مارس.

موعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى الأهلي

على أن ينضموا للفريق ابتداء من 3 أبريل، بعد انتهاء الوديات الدولية، أبرزها مواجهة إسبانيا في برشلونة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

وتأتي المباراة الودية لتجهيز جميع عناصر الفريق قبل بداية مرحلة التتويج من الدوري، حيث سيفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل على ملعب المقاولون العرب.