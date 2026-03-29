طقس غدًا الاثنين.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

كتب : محمد عبدالناصر

09:22 م 29/03/2026

الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدٍ الإثنين الموافق 30 مارس 2026، حيث كشفت الخرائط الجوية عن تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين ساعات الصباح الباكر والظهيرة، مع استمرار الظواهر الجوية المؤثرة على الرؤية وحركة السير.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد ستشهد طقساً بارداً في الصباح الباكر، يتحول إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة الشديدة على مناطق جنوب الصعيد.

وتابعت: خلال ساعات الليل، يعود الطقس ليصبح بارداً على كافة الأنحاء، مما يستوجب الحذر عند اختيار نوعية الملابس.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 9 صباحاً، تؤثر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

فرص سقوط الأمطار

وأكد الهيئة أنه يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من شمال ووسط الصعيد، الصحراء الغربية، شمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وقد تمتد بشكل متقطع إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

