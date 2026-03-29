هاجم المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء المركزي" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، المقدم إبراهيم ذو الفقاري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بـ "أكذب رئيس في العالم"، خلال بيان رسمي شديد اللهجة.

ترامب ألعوبة بيد موساد

أكد المتحدث في البيان، اليوم الأحد، أن ترامب بات "ألعوبة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنظمة موساد الإرهابية"، مشيرا إلى أن ضغوطا مُورست عليه بسبب "سجله في قضية إبستين" لدفعه نحو مغامرة عسكرية ضد إيران واحتلال جزرها في الخليج.

هروب القادة وتخبط القرار

وصف المسؤول العسكري الإيراني الرئيس الأمريكي بـ "فاقد الاتزان الفكري"، مؤكدا أن قراراته أدخلت الجيش الأمريكي في "جحيم الموت"، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وزعم البيان، أن القادة والجنود الأمريكيين "يفرون من قواعدهم المدمّرة ويلجؤون إلى المراكز السكنية والاقتصادية في دول المنطقة خوفا من القتل"، مضيفا أن ترامب "يقرع طبول الحرب في الصباح ويتحدث عن التفاوض في المساء"، ما ألحق أضرارا جسيمة بمصالح شعبه وحلفائه في أوروبا والمنطقة.

طعام لقروش الخليج

وفي رد مباشر على تهديدات واشنطن بالقيام بعمليات برية، أكد المتحدث، أن القوات الإيرانية "تنتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل"، محذّرا من أن أي محاولة للاعتداء أو الاحتلال لن تسفر إلا عن "أسر مُهين وتقطيع أوصال المعتدين"، متوعدا بأن "القادة والجنود الأمريكيين سيكونون طعاما جيدا لقروش الخليج الفارسي".

ودعا البيان، قادة الجيش الأمريكي إلى "مطالعة تاريخ إيران" والتعلم من الدروس القاسية التي تلقاها المعتدون عبر العصور، بدلا من الانجرار وراء "أوهام" رئيسهم.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.