عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على مطالبة اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على أهمية الفترة المقبلة التي تشهد ارتباط الفريق بعدد من المواجهات الحاسمة سواء في الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما شدد على ضرورة مواصلة تحقيق الانتصارات من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، معبراً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق نتائج إيجابية.

وشهد المران شرحاً فنياً من جانب معتمد جمال، إذ أوضح بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها إلى جانب منح اللاعبين تعليمات خاصة تتعلق بالأدوار المطلوبة منهم داخل الملعب.

معتمد جمال يحذر لاعبي الزمالك من الإجهاد قبل ودية الشرقية للدخان

وفي إطار تجهيز اللاعبين بدنياً، فضل الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم لتفادي تعرض اللاعبين للإجهاد، خاصة قبل خوض المباراة الودية المرتقبة أمام فريق الشرقية للدخان والمقرر إقامتها غداً الاثنين على نفس الملعب.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف مدرب الأحمال نونو كوستا ريبيرو، تضمنت فقرات لياقية إلى جانب تدريبات بالكرة قبل أن يركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والخططية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ التعليمات الفنية، قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت تطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرات السابقة.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز

بعد تراجع النتائج.. توتنهام يعلن إقالة مدربه إيجور تودور

منتخب مصر للناشئين يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا



