كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا

كتب : محمد خيري

12:24 م 29/03/2026 تعديل في 12:26 م

جمهور منتخب إسبانيا

تشهد المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وإسبانيا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت تذاكر اللقاء بالكامل قبل موعده، في ظل الحماس اللافت من الجماهير الإسبانية بمدينة برشلونة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “أر سي دي إي” معقل نادي إسبانيول، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن التحضيرات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة “okdiario” الإسبانية، فإن التذاكر المطروحة للمباراة بين منتخب مصر ونظيره الإسباني قد نفدت بالكامل، ما يؤكد أن الملعب سيشهد حضورًا جماهيريًا كاملًا، في لقاء ودي يحظى باهتمام واسع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة برشلونة تعيش حالة من الحماس مع عودة المنتخب الإسباني للعب على ملعب “كورنيلا” بعد غياب دام أربع سنوات، حيث كانت آخر مباراة خاضها في إقليم كاتالونيا عام 2022 أمام منتخب ألبانيا.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان لديه بعض التحفظات الأولية بشأن الحضور الجماهيري، إلا أن الإقبال جاء قويًا منذ اللحظات الأولى لطرح التذاكر، سواء لأعضاء النادي أو للجمهور العام، ما أسهم في نفادها سريعًا وأدخل حالة من الارتياح لدى مسؤولي الاتحاد.

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين مصر ومنتخب إسبانيا وسط أجواء جماهيرية مميزة، تعكس أهمية المواجهة بين المنتخبين، في إطار استعداداتهما للاستحقاقات الدولية المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب إسبانيا كأس العالم 2026

بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
حسن شحاتة يوجه رسالة خاصة لـ الخطيب ووالدة لاعب الأهلي الراحل
وزير المالية: طرح "سند المواطن" للمرة الثانية بالبريد مرة أخرى خلال أيام
إيمي سمير غانم تزور زوجها حسن الرداد في موقع تصوير فيلم طه الغريب
التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة
