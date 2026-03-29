تشهد المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وإسبانيا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت تذاكر اللقاء بالكامل قبل موعده، في ظل الحماس اللافت من الجماهير الإسبانية بمدينة برشلونة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “أر سي دي إي” معقل نادي إسبانيول، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن التحضيرات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا

ووفقًا لصحيفة “okdiario” الإسبانية، فإن التذاكر المطروحة للمباراة بين منتخب مصر ونظيره الإسباني قد نفدت بالكامل، ما يؤكد أن الملعب سيشهد حضورًا جماهيريًا كاملًا، في لقاء ودي يحظى باهتمام واسع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة برشلونة تعيش حالة من الحماس مع عودة المنتخب الإسباني للعب على ملعب “كورنيلا” بعد غياب دام أربع سنوات، حيث كانت آخر مباراة خاضها في إقليم كاتالونيا عام 2022 أمام منتخب ألبانيا.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان لديه بعض التحفظات الأولية بشأن الحضور الجماهيري، إلا أن الإقبال جاء قويًا منذ اللحظات الأولى لطرح التذاكر، سواء لأعضاء النادي أو للجمهور العام، ما أسهم في نفادها سريعًا وأدخل حالة من الارتياح لدى مسؤولي الاتحاد.

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين مصر ومنتخب إسبانيا وسط أجواء جماهيرية مميزة، تعكس أهمية المواجهة بين المنتخبين، في إطار استعداداتهما للاستحقاقات الدولية المقبلة.