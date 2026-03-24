الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

2 0
14:30

رع

كرة السلة

الاتحاد السكندري

75 80
18:00

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

0 10
14:30

الأهلي

مواعيد مباريات الزمالك الجديدة في مرحلة التتويج بالدوري المصري

كتب : هند عواد

07:47 م 24/03/2026 تعديل في 07:58 م

الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج من الدوري المصري، لدعم استعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز

تشارك 7 أندية في مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، لحسم اللقب، وهي الزمالك، بيراميدز، الأهلي، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، سموحة وإنبي.

وقررت رابطة الأندية النصري تقديم موعد مباريات الأخيرة، لتقام يوم 15 مايو بدلا من 20 من نفس الشهر.

وتم تأجيل مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، لحين تحديد موقفه من نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات الزمالك في مرحلة التتويج بالدوري

جاءت مواعيد مباريات الزمالك في مرحلة التتويج كالآتي:

الجولة الأولى

الإثنين 06-04-2026

المصري × الزمالك – 08:00 مساءً – ستاد برج العرب

الجولة الثالثة

الخميس 23-04-2026

الزمالك × بيراميدز – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة

الإثنين 27-04-2026

الزمالك × إنبي – 05:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الخامسة

الجمعة 01-05-2026

الزمالك × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة السادسة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الثلاثاء 05-05-2026

سموحة × الزمالك – ستاد برج العرب

الجولة السابعة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الجمعة 15-05-2026

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – ستاد القاهرة (يحدد لاحقًا)

اقرأ أيضًا:

قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج

استعدادا للمونديال.. موعد مباراتي مصر ضد السعودية وإسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
نصائح

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا.. كل ما تريد معرفته
جامعات ومعاهد

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا.. كل ما تريد معرفته
من اتهام لرجل مرور إلى اعتراف صادم.. فيديو مفبرك يفضح صاحبه في البحيرة
حوادث وقضايا

من اتهام لرجل مرور إلى اعتراف صادم.. فيديو مفبرك يفضح صاحبه في البحيرة
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
علاقات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)