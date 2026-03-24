مواعيد مباريات الزمالك الجديدة في مرحلة التتويج بالدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج من الدوري المصري، لدعم استعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز

تشارك 7 أندية في مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، لحسم اللقب، وهي الزمالك، بيراميدز، الأهلي، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، سموحة وإنبي.

وقررت رابطة الأندية النصري تقديم موعد مباريات الأخيرة، لتقام يوم 15 مايو بدلا من 20 من نفس الشهر.

وتم تأجيل مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، لحين تحديد موقفه من نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات الزمالك في مرحلة التتويج بالدوري

جاءت مواعيد مباريات الزمالك في مرحلة التتويج كالآتي:

الجولة الأولى

الإثنين 06-04-2026

المصري × الزمالك – 08:00 مساءً – ستاد برج العرب

الجولة الثالثة

الخميس 23-04-2026

الزمالك × بيراميدز – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة

الإثنين 27-04-2026

الزمالك × إنبي – 05:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الخامسة

الجمعة 01-05-2026

الزمالك × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة السادسة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الثلاثاء 05-05-2026

سموحة × الزمالك – ستاد برج العرب

الجولة السابعة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الجمعة 15-05-2026

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – ستاد القاهرة (يحدد لاحقًا)

