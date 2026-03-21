"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويحل فريق الترجي ضيفا على النادي الأهلي، اليوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم السبت، إلى تعويض الهزيمة التي تعرض لها في مباراة الذهاب، والتي انتهت لصالح الترجي بهدف دون مقابل.

ويحتاج الأحمر للفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

تغييرات متوقعة للأهلي أمام الترجي

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المدير الفني للأهلي ياس توروب، يستعد لإجراء عدد من التغييرات على تشكيل الأحمر في مباراة اليوم، منها إعادة مروان عطية للمشاركة بشكل أساسي بدلا من أحمد نبيل كوكا، بالإضافة إلى عودة مروان عثمان في خط الهجوم بشكل أساسي.

كما أكد المصدر، أن المدرب الدنماركي ياس توروب لم يحسم قراره النهائي حتى الآن حول من سيحرس مرمى الفريق في مباراة اليوم، لا توال المفاضلة قائمة بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصطفى شوبير)

خط الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، ياسر إبراهيم ويوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: تريزيجيه، مروان عثمان، أحمد سيد زيزو (أشرف بن شرقي)

ويطمح المارد الأحمر في زيادة عدد ألقابه في دوري أبطال أفريقيا إلى 13 لقبا، فيما يسعى الترجي لزيادة عدد ألقابه إلى 5 ألقاب.

أقرأ أيضًا:

"تقسيمة وفقرات بدنية".. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي في دوري الأبطال

"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك