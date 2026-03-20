"صعبة للغاية".. مدرب بيراميدز يتحدث عن مباراة فريقه أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

06:30 م 20/03/2026
تحدث الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، عن مباراة فريقه المرتقبة غدا السبت أمام الجيش الملكي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز، غدا السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، على ستاد "الدفاع الجوي" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات يوريسيتش عن مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وقال يوريسيتش، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تحدث مع اللاعبين بأن مباراة الغد أمام الجيش الملكي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال منفصلة تماما عن مباراة الذهاب وصعبة للغاية، ولكن لابد من تحقيق الفوز من أجل العبور للدور نصف النهائي".

وأضاف: "سعيد بوصول نادي بيراميدز إلى ربع نهائي البطولة الأقوى في القارة الأفريقية، خاصة وأن بيراميدز حامل اللقب والجميع يعلم، أن الوصول للقمة وتحقيق اللقب أمر صعب، لكن الحفاظ عليه هو الأصعب".

وتابع: "علينا بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز، مواصلة المشوار حتى النهاية وبكل قوة، على الرغم من ضغط المباريات التي يخوضها الفريق، فبيراميدز هو الفريق الوحيد الذي لعب بين مباراتي الذهاب والإياب لربع النهائي مباراة في كأس مصر ولا أعلم السبب".

وواصل: "على الرغم من كل ما قدمه بيراميدز من إنجازات للكرة المصري في العامين الماضيين، إلا أنه لا يتم تقديره بالشكل المناسب، بل يتم تعرضيه لأمور غير طبيعية وغير مفهومة".

واختتم يوريسيتش تصريحاته: "لعب الكثير من المباريات المتتالية في وقت قصير، يجعلني إجري العديد من التغييرات في كل مباراة، لحماية اللاعبين من الإصابات، لكنني سعيد لأنه بالرغم من هذه الضغوطات، إلا أن اللاعبين يقدمون مستويات مميزة وينافسون على كل البطولات".

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي

وكانت مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في المغرب، في دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن بيراميدز يعد بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

