أطلق حسام عبد المنعم، لاعب نادي الزمالك السابق، تصريحات مؤثرة كشف خلالها عن معاناته المالية خلال السنوات الأخيرة بعد ابتعاده عن كرة القدم والأضواء.

وقال عبد المنعم في تصريحات إذاعية إنه يمر بظروف صعبة، موضحًا: "أنا عندي زوجتين وخمسة أولاد، وأعيش من دون دخل ثابت أو مصدر رزق يوفر لي ولأسرتي حياة كريمة، رغم أنني كنت لاعبًا دوليًا في الزمالك".

وأضاف أن هذه الفترة تُعد من أصعب مراحل حياته، مشيرًا إلى موقف مؤلم جمعه بوالده، حيث قال: "والدي كان دائمًا فخورًا بي، لكنه بكى يومًا وقال لي: يا ريتك ما لعبت كرة. هذه الكلمات كسرتني لأنني أبحث عن العمل لتأمين احتياجات أسرتي".

وانتقد لاعب الزمالك السابق عدم تلقيه أي دعم من ناديه السابق، قائلًا إن الجميع خذلوه، مضيفًا: "لم أجد من يقف بجانبي، وليس لي سوى الله. دائمًا أدعو أن يخفف عني ويجبر خاطري، فأنا أريد فقط أن أؤمّن حياة كريمة لأطفالي".

قضيت أفضل سنوات عمري في الزمالك

وأوضح عبد المنعم أنه قضى أفضل سنوات عمره داخل النادي، لكنه يشعر الآن بالعزلة، مؤكدًا أن الكثير ممن لعب معهم لم يسألوا عنه بعد اعتزاله، مضيفًا أنه يلجأ إلى الدعاء باستمرار طلبًا للرزق وتيسير الأمور.

كما أشار إلى أنه كان له دور في اكتشاف المهاجم مصطفى محمد وتقديمه للزمالك، مؤكدًا أنه يمتلك تاريخًا مع الفريق، من أبرز محطاته المشاركة في نهائي كأس مصر 1998 أمام الإسماعيلي، لكنه يشعر بأن تاريخه لم يُقدَّر بالشكل المناسب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشهرة والمال قد يزولان، لكن ثقته في الله باقية، قائلًا: "النجومية والشهرة راحت والناس نسيتني، لكن ربنا عمره ما هينساني، وأنا واثق إن الخير جاي".