الزمالك خذلني وأبويا بكي وقاللي يا ريتك ما لعبت.. حسام عبدالمنعم يطلق تصريحات مؤثرة

كتب : محمد خيري

12:57 م 16/03/2026

حسام عبد المنعم

أطلق حسام عبد المنعم، لاعب نادي الزمالك السابق، تصريحات مؤثرة كشف خلالها عن معاناته المالية خلال السنوات الأخيرة بعد ابتعاده عن كرة القدم والأضواء.

وقال عبد المنعم في تصريحات إذاعية إنه يمر بظروف صعبة، موضحًا: "أنا عندي زوجتين وخمسة أولاد، وأعيش من دون دخل ثابت أو مصدر رزق يوفر لي ولأسرتي حياة كريمة، رغم أنني كنت لاعبًا دوليًا في الزمالك".

وأضاف أن هذه الفترة تُعد من أصعب مراحل حياته، مشيرًا إلى موقف مؤلم جمعه بوالده، حيث قال: "والدي كان دائمًا فخورًا بي، لكنه بكى يومًا وقال لي: يا ريتك ما لعبت كرة. هذه الكلمات كسرتني لأنني أبحث عن العمل لتأمين احتياجات أسرتي".

وانتقد لاعب الزمالك السابق عدم تلقيه أي دعم من ناديه السابق، قائلًا إن الجميع خذلوه، مضيفًا: "لم أجد من يقف بجانبي، وليس لي سوى الله. دائمًا أدعو أن يخفف عني ويجبر خاطري، فأنا أريد فقط أن أؤمّن حياة كريمة لأطفالي".

قضيت أفضل سنوات عمري في الزمالك

وأوضح عبد المنعم أنه قضى أفضل سنوات عمره داخل النادي، لكنه يشعر الآن بالعزلة، مؤكدًا أن الكثير ممن لعب معهم لم يسألوا عنه بعد اعتزاله، مضيفًا أنه يلجأ إلى الدعاء باستمرار طلبًا للرزق وتيسير الأمور.

كما أشار إلى أنه كان له دور في اكتشاف المهاجم مصطفى محمد وتقديمه للزمالك، مؤكدًا أنه يمتلك تاريخًا مع الفريق، من أبرز محطاته المشاركة في نهائي كأس مصر 1998 أمام الإسماعيلي، لكنه يشعر بأن تاريخه لم يُقدَّر بالشكل المناسب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشهرة والمال قد يزولان، لكن ثقته في الله باقية، قائلًا: "النجومية والشهرة راحت والناس نسيتني، لكن ربنا عمره ما هينساني، وأنا واثق إن الخير جاي".

الزمالك حسام عبد المنعم الدوري المصري

أحدث الموضوعات

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة 11.. محمود حميدة يقترب من حل لغز قتل "مريم"
دراما و تليفزيون

زيادة 783%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 10 سنوات؟
اقتصاد

قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
حوادث وقضايا

بالصور- مصرع مواطن دهسته سيارة بدون لوحات أثناء عبور الشارع في بنها
أخبار المحافظات

