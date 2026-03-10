مباريات الأمس
هيكلة القطاع وخصم 30%.. قرارات قوية من الخطيب بعد هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش

كتب : يوسف محمد

09:52 م 10/03/2026
قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، توقيع مجموعة من العقوبات على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الهزيمة أمس أمام طلائع الجيش في الدوري المصري "دوري نايل".

وكان النادي الأهلي، تلقى الهزيمة أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ15 بالدوري.

قرارات محمود الخطيب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، اتخاذ محمود الخطيب رئيس النادي مجموعة من القرارات، ومنها خصم 30 % من راتب لاعبي الفريق الأول، تعليق 25 % من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

كما قرر محمود الخطيب، تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لمواجهة الترجي، إلى يوم الخميس بدلًا من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.

وأكد النادي في بيانه أيضًا، أن الثنائي ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، سيقومان بشكل عاجل بتقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "حمادي العقربي" بتونس.

وفي المقابل، تقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، على ستاد القاهرة، يوم 21 من الشهر ذاته، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

محمود الخطيب النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وطلائع الجيش

