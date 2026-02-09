صرح مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن هناك نية داخل القلعة الحمراء، لإعفاء أسامة هلال، من إدارة التعاقدات مع الإبقاء عليه في إدارة السكاوتنج فقط.

وأوضح، أن سيد عبد الحفيظ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة يرغبون في إسناد مهمة إدارة التعاقدات إلى شخصية ذو خبرات وعلاقات جيدة.

وبين المصدر أن هذه الخطوة جاءت بعد اقتناع من جانب عدد من المسؤولين يرون أن الأهلي كان في مقدوره التعاقد مع لاعبين وفشل في ذلك بسبب إدارة التعاقدات الحالية، وغياب شخصية ذو ثقل.