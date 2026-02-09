مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"فشل تعاقدات".. عبد الحفيظ يتحرك لتغيير في إدارة التعاقدات.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- مراسل مصراوي:

12:35 ص 09/02/2026
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    عائلة سيد عبد الحفيظ (1) (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    عائلة سيد عبد الحفيظ (1) (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ (5)
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ يقرأ القرآن أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 22 صورة
    عائلة سيد عبد الحفيظ (4) (1)
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ (1)
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ يحضر جنازة والد العامل فاروق (1)
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ يحضر جنازة والد العامل فاروق (2)
  • عرض 22 صورة
    فرحة سيد عبد الحفيظ من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ 1
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ وإمام عاشور
  • عرض 22 صورة
    سيد عبد الحفيظ من جنازة إيهاب جلال1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرح مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن هناك نية داخل القلعة الحمراء، لإعفاء أسامة هلال، من إدارة التعاقدات مع الإبقاء عليه في إدارة السكاوتنج فقط.

وأوضح، أن سيد عبد الحفيظ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة يرغبون في إسناد مهمة إدارة التعاقدات إلى شخصية ذو خبرات وعلاقات جيدة.

وبين المصدر أن هذه الخطوة جاءت بعد اقتناع من جانب عدد من المسؤولين يرون أن الأهلي كان في مقدوره التعاقد مع لاعبين وفشل في ذلك بسبب إدارة التعاقدات الحالية، وغياب شخصية ذو ثقل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيد عبد الحفيظ الأهلي أسامة هلال صفقات الأهلي أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رانيا يعقوب: البورصة حققت صعودًا متتاليًا خلال 2025 وصل إلى 60%
أخبار مصر

رانيا يعقوب: البورصة حققت صعودًا متتاليًا خلال 2025 وصل إلى 60%
سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف
شئون عربية و دولية

سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف
تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
أخبار مصر

تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
أخبار مصر

مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح
اقتصاد

هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)