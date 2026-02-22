مباريات الأمس
بـ6 غرز في الوجه… مروان عثمان يشارك في مران الأهلي الجماعي استعداداً لسموحة

كتب : نهي خورشيد

12:10 ص 22/02/2026 تعديل في 12:27 ص
كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض مروان عثمان لإصابة بجرح قطعي في الوجه خلال مواجهة الجونة والتي استلزمت إجراء 6 غرز للاعب.

وأشار الطبيب إلى أن مروان عثمان خضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وشارك بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها مساء الإثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأحمر تغلب على الجونة بهدف دون رد سجله إمام عاشور في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

