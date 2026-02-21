مباريات الأمس
"مركز فتوح الجديد متفق عليه ولا أتحدث عن التحكيم".. تصريحات معتمد جمال بعد فوز الزمالك اليوم

كتب : نهي خورشيد

01:01 ص 21/02/2026
أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صعوبة المواجهة التي جمعت الأبيض أمام حرس الحدود، وذلك نظراً لأهميتها في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب انتهاء المباراة أن فريقه أتيحت له عدة فرص محققة للتسجيل كما أتيحت بعض الفرص لحرس الحدود في الشوط الأول، مشيراً إلى وجود ملاحظات على تمركز اللاعبين تم تصحيحها في الشوط الثاني.

وأضاف أن الثلاثي عبد الله السعيد وأحمد فتوح ومحمد السيد قدموا أداءً جيداً، مؤكداً على أهمية الاستعداد للمباريات الصعبة القادمة بجدية.

وعن دور أحمد فتوح في وسط الملعب، أشار إلى أن مشاركته في هذا المركز لم تكن عشوائية بل تم الاتفاق عليها قبل المباراة، كما تواجد في الجانب الأيمن ليكون في وضعية مناسبة أمام المرمى.

وعن التحكيم، أكد جمال أنه لا يفضل مناقشته بعد المباريات مباشرة، موضحاً أن أي مدرب يرى بعض الكرات لصالحه أو ضده وأن الألعاب التي حدثت في وسط الملعب لم تكن مؤثرة على النتيجة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالإشارة إلى إصابة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أن الفريق سيأخذ راحة غداً قبل تقييم حالة اللاعب لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات القادمة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزاً على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 34 نقط

