"للحفاظ على الصدراة".. التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

كتب : نهي خورشيد

08:29 م 20/02/2026

كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، وعلي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا التشكيل الرسمي للمواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي.

ويخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – مصطفى زيكو – حامد حمدان.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد – أسامة جلال – محمد حمدي إبراهيم – يوسف أوباما – إيفرتون داسيلفا – ناصر ماهر – عودة فاخوري – مصطفى فتحي – مروان حمدي.

في المقابل، جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد – رجب نبيل – جاستس آرثر – أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أحمد بلحاج – صديق إيجولا – إسلام عيسى – عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق – أحمد عابدين – عمر كمال – كريم الدبيس – إبراهيم محمد – محمد رضا بوبو – كريم نيدفيد – أيمن موكا – محمد رضا.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه النادي الأهلي.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز

