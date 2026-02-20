أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن الأبيض عانى خلال الفترة الماضية من ضغوط المباريات المتلاحقة في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية:"رغم الظروف الصعبة أصبح هناك انسجام واضح وحالة مميزة بين اللاعبين والجهاز الفني ومعتمد جمال نجح في التعامل مع المواقف الصعبة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "لاعبى الفريق يمتلكون الدوافع اللازمة لتجاوز ضغوط المباريات ووأثق في قدرة الفريق على الفوز على حرس الحدود، بالإضافة إلى ذلك محمد إبراهيم وإيشو يقدمان مستويات ثابتة ومؤثرة في المباريات".