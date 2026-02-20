مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال نجح في مواجهة ضغوط المباريات وقادرين على تخطي الحرس

كتب : نهي خورشيد

12:59 ص 20/02/2026

محمد صلاح نجم الزمالك السابق

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن الأبيض عانى خلال الفترة الماضية من ضغوط المباريات المتلاحقة في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية:"رغم الظروف الصعبة أصبح هناك انسجام واضح وحالة مميزة بين اللاعبين والجهاز الفني ومعتمد جمال نجح في التعامل مع المواقف الصعبة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "لاعبى الفريق يمتلكون الدوافع اللازمة لتجاوز ضغوط المباريات ووأثق في قدرة الفريق على الفوز على حرس الحدود، بالإضافة إلى ذلك محمد إبراهيم وإيشو يقدمان مستويات ثابتة ومؤثرة في المباريات".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الزمالك معتمد جمال

