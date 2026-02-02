مباريات الأمس
إعلان

أبو تريكة يوجه رسالة إلى حمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة

كتب : مصراوي

03:33 ص 02/02/2026
علق محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، إلى فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أبو تريكة، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "أتمنى التوفيق لحمزة عبد الكريم فهو ولد محترم ولديه إمكانيات فنية عالية، والانتقال إلى فريق بحجم برشلونة ليس سهلا".

وأضاف: "أسلوب لعب برشلونة سيساعد حمزة، على تنمية النواقص الفنية لديه، وهو قريب للنرويجي إيرلنج هالاند في أسلوب اللعب، طريقة التحرك داخل منطقة الجزاء ولكن عليه تطوير قدراته على اللعب بكلتا القدمين".

واختتم أبو تريكة: "حمزة شخصية مميزة ولديه اتزان نفسي، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

ويذكر أن برشلونة الإسباني، كان قد أعلن أمس الأحد الموافق 1 فبراير الجاري 2026، التعاقد مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادما من النادي الأهلي.

محمد أبو تريكة النادي الأهلي حمزة عبد الكريم آخر أخبار الأهلي برشلونة الإسباني

