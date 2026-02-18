أول تعليق من علي ماهر بعد فوز سيراميكا على الزمالك في كأس مصر

كتب – محمد عبد السلام:

علق اللاعب حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر، على واقعة مشادته مع نجم الفريق، عبد الله السعيد.

وكتب عبد المجيد عبر خاصية "ستوري" حسابه الخاص بموقع إنستجرام: "من المستحيل أن يغطي أحد الشمس، أشهد الله أنني لم أخرج يوما عن السياق الأدبي، ولن أفعل ذلك أبدا، لقد أحسن أهلي تربيتي، شكرا لكم جميعا."

ويذكر أن حدثت مشادة كلامية بين حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد لتسبب الأول في احتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء في إطار منافسات كأس مصر.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2–1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.