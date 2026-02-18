مباريات الأمس
"مستحيل أغطي الشمس"... أول تعليق من حسام عبد المجيد بعد مشادته مع عبد الله السعيد

كتب : مصراوي

01:30 ص 18/02/2026
    مشادة حسام عبد المجيد وعبدالله السعيد (1)
    مشادة حسام عبد المجيد وعبدالله السعيد (2)
    مشادة حسام عبد المجيد وعبدالله السعيد (4)
    مشادة حسام عبد المجيد وعبدالله السعيد (3)

كتب – محمد عبد السلام:

علق اللاعب حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر، على واقعة مشادته مع نجم الفريق، عبد الله السعيد.

وكتب عبد المجيد عبر خاصية "ستوري" حسابه الخاص بموقع إنستجرام: "من المستحيل أن يغطي أحد الشمس، أشهد الله أنني لم أخرج يوما عن السياق الأدبي، ولن أفعل ذلك أبدا، لقد أحسن أهلي تربيتي، شكرا لكم جميعا."

استوري حسام عبد المجيد

ويذكر أن حدثت مشادة كلامية بين حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد لتسبب الأول في احتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء في إطار منافسات كأس مصر.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2–1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أول تعليق من حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد مشادة حسام عبد المجيد مع عبدالله السعيد

