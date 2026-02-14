موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الجيش الملكي غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد اليوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي، عن خوض المارد الأحمر اللقاء مرتديا زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر، والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الفسفوري.

وفي المقابل، يخوض الجيش الملكي اللقاء مرتديا الطاقم الأسود المخطط بالأحمر والأخضر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر.

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد ضمن الصعود إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا في الجولة الماضية.

