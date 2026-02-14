مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

"المارد الأحمر بالزي التقليدي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي

كتب : يوسف محمد

07:22 م 14/02/2026
يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الجيش الملكي غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد اليوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي، عن خوض المارد الأحمر اللقاء مرتديا زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر، والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الفسفوري.

وفي المقابل، يخوض الجيش الملكي اللقاء مرتديا الطاقم الأسود المخطط بالأحمر والأخضر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر.

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد ضمن الصعود إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا في الجولة الماضية.

"بعد فوز صن داونز والهلال".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

شبيه هالاند يخطف الأنظار في مانشستر.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي مباراة الأهلي والجيش الملكي

