500 ألف دولار.. كواليس توقف صفقة ناصر ماهر بين الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل عرض النادي الأهلي للتعاقد مع عمرو الجزار مدافع فريق البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة نادي البنك الأهلي أبدت موافقتها المبدئية على رحيل اللاعب إلى الأهلي في الميركاتو الجاري، خاصة في ظل رغبة عمرو الجزار في ارتداء القميص الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي تقدم بعرض مالي قيمته 30 مليون جنيه، مع إمكانية دخول لاعب من صفوفه ضمن الصفقة، إلا أن إدارة البنك الأهلي وضعت شروطاً مالية أعلى، مطالبة بالحصول على 60 مليون جنيه، إلى جانب ضم أحد لاعبي الأهلي، وبالتحديد محمد مجدي أفشة أو أحمد رضا.

واختتم الغندور بأن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، في انتظار حسم الفجوة المالية والتوصل لاتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف