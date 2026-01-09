مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

مبلغ مالي كبير ونجمين ضمن الصفقة.. كواليس مفاوضات الأهلي لضم عمرو الجزار

كتب : نهي خورشيد

04:05 ص 09/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار من معسكر منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار (2)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار ومحمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار (1)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (1)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (2)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (1)
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة
  • عرض 10 صورة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل عرض النادي الأهلي للتعاقد مع عمرو الجزار مدافع فريق البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة نادي البنك الأهلي أبدت موافقتها المبدئية على رحيل اللاعب إلى الأهلي في الميركاتو الجاري، خاصة في ظل رغبة عمرو الجزار في ارتداء القميص الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي تقدم بعرض مالي قيمته 30 مليون جنيه، مع إمكانية دخول لاعب من صفوفه ضمن الصفقة، إلا أن إدارة البنك الأهلي وضعت شروطاً مالية أعلى، مطالبة بالحصول على 60 مليون جنيه، إلى جانب ضم أحد لاعبي الأهلي، وبالتحديد محمد مجدي أفشة أو أحمد رضا.

واختتم الغندور بأن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، في انتظار حسم الفجوة المالية والتوصل لاتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو الجزار البنك الأهلي صفقات الأهلي 2026 أفشة أحمد رضا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"وقت إضافي".. كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة منتخب مصر كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"وقت إضافي".. كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة منتخب مصر كوت ديفوار

"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار
صور.. تكريم الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية
أخبار مصر

صور.. تكريم الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية

"هيقعدنا كلنا في البيت".. ماجد المصري يمازح أحمد عيد في كواليس "أولاد الراعي"
زووم

"هيقعدنا كلنا في البيت".. ماجد المصري يمازح أحمد عيد في كواليس "أولاد الراعي"
ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان