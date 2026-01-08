عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، في إطار التحضيرات لمواجهة زد المقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح جمال خلال الجلسة الفنية بعض الجوانب التكتيكية والخططية التي سيتم تطبيقها في المران، مؤكداً على ضرورة تركيز اللاعبين والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، كما شدد على أهمية المرحلة المقبلة والتكاتف الجماعي لإعادة الفريق للمسار الصحيح.

وشهد مران اليوم انتظام الفلسطيني آدم كايد وأحمد عبد الرحيم إيشو بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة.

وكان آدم كايد عانى من إجهاد عضلي، بينما تعرض إيشو لإصابة في العضلة الضامة، وقد اطمأن الجهاز الطبي على جاهزيتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وبدأ المران بفقرة بدنية متنوعة تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات لياقية مع الكرة، قبل أن يقسم الجهاز الفني بقيادة جمال اللاعبين لمجموعات لتطبيق الجوانب التكتيكية والخططية المطلوبة.

واختتم التدريب بتقسيمة فنية تهدف إلى تطبيق ما تم تدريبه خلال المران.

وفي سياق مرتبط، تقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام زد على ستاد السلام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد المقبل، بدلاً من ملعب المقاولون العرب، فيما يواصل الفريق تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية استعداداً للمواجهة الهامة.