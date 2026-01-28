موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثنائية بتروجيت في الدوري

"اللاعبين يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثنائية الفارس الأبيض بتوقيع كلاً من عدي الدباغ وحسام عبدالمجيد في الدقائق 21،39 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك والمصري ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.