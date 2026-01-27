فيديو هدف محمود تريزيجيه في مرمى وادي دجلة بالدوري المصري

نجح محمود تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، في تسجيل هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، خلال مواجهة فريقه أمام وادي دجلة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند 23 نقطة في المركز الرابع.