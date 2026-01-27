مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

3 0
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

فيديو هدف محمود تريزيجيه في مرمى وادي دجلة بالدوري المصري

كتب – محمد عبد السلام:

06:10 م 27/01/2026
    خلال مباراة الأهلي ووادي دجلة (3)
    خلال مباراة الأهلي ووادي دجلة (1)

نجح محمود تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، في تسجيل هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، خلال مواجهة فريقه أمام وادي دجلة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند 23 نقطة في المركز الرابع.

