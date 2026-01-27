مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 2-0 وادي دجلة.. القائم يحرم الأحمر من الهدف الثالث

كتب : مصراوي

04:47 م 27/01/2026 تعديل في 06:23 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت مباراة الأهلي ووادي دجلة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقدم موقع مصراوي خدمة البث المباشر للمباراة، لمتابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة، لجماهير الكرة المصرية.

التشكيل الرسمي للأهلي أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان

تشكيل فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: عمر عدلي، أحمد داهش، أحمد أيمن، سيف تقا.

الوسط: إسلام كانو، محمود دياسطي، محمد عبد الرحيم، محمد عبد العاطي، هشام محمد.

الهجوم: علي حسين.

أبرز أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري المصري:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: عرضية من أحمد سيد زيزو يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 13: تسديدة قوية من لاعب وادي دجلة يتصدى لها محمد الشناوي

الدقيقة 16: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدى لها حارس مرمى وادي دجلة

الدقيقة 23: تسديدة من لاعب وادي دجلة تصطدم بدفاع النادي الأهلي

الدقيقة 25: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي

الدقيقة 35: محاولات مستمرة من الأهلي لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 44: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: زيزو يحرز الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية المباراة

الدقيقة 53: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بالقائم الأيمن لوادي دجلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وادي دجلة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة تشكيل الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
زووم

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
أخبار المحافظات

"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
حدث في 8 ساعات| اجتماع حكومي لتوطين صناعة السيارات.. و"التمريض" تعلق على
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| اجتماع حكومي لتوطين صناعة السيارات.. و"التمريض" تعلق على

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى