انطلقت مباراة الأهلي ووادي دجلة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقدم موقع مصراوي خدمة البث المباشر للمباراة، لمتابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة، لجماهير الكرة المصرية.

التشكيل الرسمي للأهلي أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان

تشكيل فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: عمر عدلي، أحمد داهش، أحمد أيمن، سيف تقا.

الوسط: إسلام كانو، محمود دياسطي، محمد عبد الرحيم، محمد عبد العاطي، هشام محمد.

الهجوم: علي حسين.

أبرز أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري المصري:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: عرضية من أحمد سيد زيزو يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 13: تسديدة قوية من لاعب وادي دجلة يتصدى لها محمد الشناوي

الدقيقة 16: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدى لها حارس مرمى وادي دجلة

الدقيقة 23: تسديدة من لاعب وادي دجلة تصطدم بدفاع النادي الأهلي

الدقيقة 25: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي

الدقيقة 35: محاولات مستمرة من الأهلي لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 44: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: زيزو يحرز الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية المباراة

الدقيقة 53: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بالقائم الأيمن لوادي دجلة