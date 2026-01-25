مباريات الأمس
"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري

كتب : محمد الميموني

02:32 م 25/01/2026
تحدث فكري صالح، مدرب حراس المرمى السابق لمنتخب مصر ونادي الزمالك والمشرف العام الحالي على حراسة المرمى بنادي زد، عن موقف طريف جمعه بالراحل محمود الجوهري خلال أحد معسكرات منتخب مصر.

وأوضح فكري صالح، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن محمود الجوهري كان يحرص دائمًا على توجيه تعليماته لسمير عدلي بضرورة إقامته معه في الغرفة، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو كونهما الوحيدين داخل الجهاز الفني اللذين كانا يدخنان وكنا ندخن سويًا".

وأضاف أن الجوهري قال له ذات مرة إنه قضى ثماني سنوات معه دون أن يخبره بوجود صلة قرابة بينهما، متسائلًا مازحًا عن كونه من الأشراف، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدم واحد بينهما.

وأشار فكري صالح إلى أن الجوهري كان يشعر بمجرد استيقاظه من النوم، ويطلب منه إعداد فنجان من القهوة بيده، نظرًا لكثرة تفكيره وانشغاله بالمباريات.

واختتم فكري صالح حديثه بالتأكيد على أن محمود الجوهري كان يحمل همّ جمهور منتخب مصر بشكل دائم، وهو ما كان يجعله يعاني من الأرق وعدم القدرة على النوم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فكري صالح محمود الجوهري منتخب مصر

