النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

كتب - يوسف محمد:

11:57 م 24/01/2026
أعلن وليد صلاح الدين، إنهاء الاتفاق مع فريق برشلونة الإسباني، لانتقال مهاجم المارد الأحمر الشاب حمزة عبد الكريم، إلى الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "حمزة عبد الكريم سينتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، نتمنى التوفيق له وألا يعود مرة آخرى، يواصل مسيرته الاحترافية".

وأضاف: "هناك بعض الإجراءات الإدارية البسيطة التي تتبقى، لكنها جميع هذه الأمور ستنتهي إن شاء الله".

وسينتقل المهاجم صاحب الـ 18 عاما، إلى فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة مدة ستة أشهر، حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

وخطف عبد الكريم الأنظار بشكل كبير، خلال الفترة الماضية بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم للناشئين 2025، الذي أقيم في قطر.

