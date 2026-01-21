مباريات الأمس
قائمة بيراميدز في رحلة المغرب لمواجهة نهضة بركان بدوري الأبطال

كتب : محمد خيري

03:42 م 21/01/2026

فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة مساء السبت المقبل، على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في مباراة يسعى فيها الفريق المصري لتعزيز فرصه في التأهل إلى دور الـ8.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما – فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة متجهة إلى مطار مدينة وجدة المغربية، قبل الانتقال إلى مدينة السعيدية، التي ستقيم بها البعثة، نظرًا لقربها من مدينة بركان التي ستستضيف المباراة.

