إعلان

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل سات

كتب : محمد خيري

10:44 ص 14/01/2026
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب السنغال، مساء اليوم الأربعاء، في واحدة من أقوى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تقام على الأراضي المغربية.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويحتضن ملعب ابن بطوطة الكبير بمدينة طنجة المغربية المواجهة المرتقبة بين «الفراعنة» و«أسود التيرانجا»، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتُقام مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير، في تمام:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

مشوار منتخب مصر في البطولة

وكان منتخب مصر قد أنهى دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل عروضه القوية في الأدوار الإقصائية، حيث:

تفوق على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16

ثم تجاوز عقبة منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2

مشوار منتخب السنغال

على الجانب الآخر، قدم منتخب السنغال مستويات قوية خلال البطولة، بعدما:

تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط

فاز على منتخب السودان 3-1 في دور الـ16

ثم عبر منتخب مالي بصعوبة بهدف دون رد في الدور ربع النهائي

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة مصر والسنغال مع الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في صراع قوي على اللقب القاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة التي تتيح مشاهدة اللقاء مجانًا.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والسنغال

يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، من خلال ضبط التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

طريقة ضبط القناة على النايل سات

الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم

اختيار "التركيب" أو "إعداد القنوات"

اختيار "إضافة تردد جديد"

إدخال بيانات التردد بشكل صحيح

الضغط على "بحث" ثم حفظ القناة

الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000

أو

الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية، الضغط على زر BISS، ثم إدخال الشفرة:

1100001100000000

ثم الضغط على موافق.

