الأهلي يكشف تفاصيل الهيكلة الإدارية والمالية للعاملين بالنادي

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، عن تفاصيل قرار مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين والزيادات التي ترتبت على ذلك، في إطار تطوير الهياكل التنظيمية للإدارات المختلفة، بما يتناسب مع كل درجة وظيفية، بالإضافة إلى العاملين نصف الوقت وجميع المدربين بـ«الجيم»، كما تم وضع ضوابط ومعايير لتحسين كفاءة الأداء.

وقال شلبي إن هذا الأمر تجرى دراسته منذ فترة للوصول إلى صيغة تضمن العدالة وتحفظ الحقوق لكل شرائح العاملين. وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، الذي وافق على المشروع بالكامل دون النظر للتكلفة المالية التي سوف تتحملها خزينة النادي، هذا بالإضافة إلى استمرار المكافآت التي كانت مقررة في السابق.

وشدد الدكتور سعد شلبي على أن ما يخص العاملين دومًا يحظى باهتمام وأولوية لدى مجلس الإدارة، لا سيما وأنهم يمثلون منظومة العمل الرئيسية التي تبذل كل الجهد من أجل النادي والحفاظ على ريادته في كل الأوقات.