موعد مباراة الأهلي القادمة بعد فوزه على الزمالك

يواجه النادي الأهلي نظيره كهرباء الإسماعيلية يوم السبت الموافق 4 أكتوبر القادم، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما يدخل كهرباء الإسماعيلية اللقاء وهو يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويذكر أن الأهلي قد فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، في مباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.