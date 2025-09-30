مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد فوزه على الزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

12:24 ص 30/09/2025

الأهلي

يواجه النادي الأهلي نظيره كهرباء الإسماعيلية يوم السبت الموافق 4 أكتوبر القادم، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما يدخل كهرباء الإسماعيلية اللقاء وهو يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويذكر أن الأهلي قد فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، في مباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

الأهلي كهرباء الاسماعيلية

فيديو قد يعجبك:



