ملخص مباراة الأهلي والزمالك:

وأرسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية في الدقيقة 12 كان يسكنها حسام عبدالمجيد بالخطأ في مرماه ولكنها علت المرمى لركنية للأهلي نُفذت وأبعدها دفاع الزمالك.

واحتسب حكم المباراة في الدقيقة 25 ركلة جزاء لصالح الزمالك بداع عرقلة لاعب الزمالك عدي الدباغ ولكن ينتظر الحكم تأكيد من تقنية الفيديو وسط اعتراضات من قِبل لاعبي الأهلي.

وتصدى محمد الشناوي في الدقيقة 28 لركلة الجزاء الذي سددها عبدالله السعيد لتخرج الكرة لركنية ليتوقف اللقاء لتأكد الحكم من صحة تنفيذ ركلة الجزاء من عدمها.

وبعد العودة لتقنية الفيديو أعاد الحكم ركلة الجزاء وسددها حسام عبدالمجيد بنجاح في وسط الملعب في الدقيقة 32

وتوقف اللعب في الدقيقة 35 لشرب المياه والتقاط الأنفاس ثم توقف اللعب مجددًا في الدقيقة 38 لإصابة عدي الدباغ واستبداله بناصر منسي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يستضيف فريق الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري:

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يتصدر الزمالك الترتيب بـ 17 نقطة.

تشكيل الأهلي والزمالك:

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي:

خط الدفاع: أحمد نبيل "كوكا"، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية و محمد علي بن رمضان.

خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي، محمود حسن "تريزيجيه"، طاهر محمد طاهر.

المهاجم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أدم كايد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

