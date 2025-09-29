مباريات الأمس
الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

كتب : مصراوي

09:30 ص 29/09/2025

الأهلي والزمالك

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة المصرية التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويغيب 8 لاعبين عن النادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك، حيث تعرض 7 لاعبين منهم للإصابة خلال الفترة الماضية، بينما يُستعبد لاعب بسبب الرؤية الفنية.

وقال مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن المدرب عماد النحاس قرر استبعاد أحمد مصطفى زيزو ونيتس جراديشار وأشرف داري من القائمة.

وأوضح المصدر أنه تم استبعاد كريم فؤاد ومحمد شكري ، بجانب محمد مجدي أفشة من قائمة مباراة الزمالك.

كما يغيب إمام عاشور عن مواجهة الفارس الأبيض بعد تعرضه للإصابة بفيروس "أ" بعد مباراة التعادل مع إنبي 1-1.

ويقام لقاء القمة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك غيابات الأهلي أخبار الأهلي إمام عاشور زيزو أشرف داري
