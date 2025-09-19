مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 1
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

فيديو هدف محمود تريزيجيه في مرمى سيراميكا كليوباترا بالدوري

08:54 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

نجح محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة الدوري.

وتمكن محمود تريزيجيه، من تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي، التي يتمكن خلالها تريزيجيه من تسجيل هدف للمارد الأحمر في الدوري، حيث نجح في تسجيل الهدف الأهلي الوحيد في اللقاء خلال الجولة الماضية أمام إنبي.

وحرص تريزيجيه، على التوجه إلى جماهير المارد الأحمر عقب تسجيل الهدف، للاعتذار إليهم، عن تراجع مستوى الفريق في الفترة الماضية.

