مصدر يكشف تفاصيل أزمة تريزيجيه مع جماهير الأهلي

12:38 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب ـ يوسف محمد:

أثار محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي، حالة واسعة من الجدل بعد تسجيله هدف في مرمى فريق إنبي ببطولة الدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري "دوري نايل".

وعقب تسجيل تريزيجيه هدف فريقه في مرمى إنبي اتجه ناحية مدرجات جماهير الأهلي، وأشار بالصمت، مما أثار غضب الجماهير الذين اعتبروا أن هذه الإشارة موجهة إليهم.

وقال مصدر مقرب من محمود تريزيجيه، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الإشارة التي قام بها تريزيجيه، بعد هدفه في مرمى إنبي، لم تكن موجهة على لأي من جماهير النادي خاصة وأن اللاعب يعتز بهذه الجماهير ويقدرها بشكل كبير".

وأضاف: "اللاعب كان يشير لأحد الأشخاص من المدرجات المواجهة لمدرجات الأهلي والذي قام بسبه بوالدته، قبل تسجيل الهدف".

واختتم المصدر تصريحاته: "مستحيل أن يتجاوز تريزيجيه في حق جماهير الأهلي، اللاعب لم يقم بالتوضيح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قرار الجهاز الفني المتعلق بهذا الشأن".

الأهلي وإنبي الدوري المصري محمود تريزيجيه أزمة تريزيجيه وجمهور الأهلي
