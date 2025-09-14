مباريات الأمس
"قبل مصيرية الجمعية العمومية".. الأهلي يعلن تعديل لائحة النظام الأساسي

05:03 م الأحد 14 سبتمبر 2025

النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي قبل فعاليات الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.

وجاء أبرز التعديلات حسبما أعلن الأهلي في بيان رسمي:

نقل الاختصاصات الإدارية:

تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.

تنظيم اعتماد الميزانية:

وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي:

نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.

وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي لائحة الأهلي انتخابات الأهلي
