"كيف نفكر في أنفسنا ونحن وهبناها للكيان؟".. أحمد ناجي يوجه رسالة مؤثرة إلى الخطيب

04:35 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتب ـ نهى خورشيد:

وجه أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، رسالة مؤثرة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد قراره بعدم خوض إنتخابات رئاسة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكتب ناجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة:"أخي الحبيب، حينما قررت اعتزال مهنة التدريب أبلغتك، ولكنك كلّفتني بالإشراف على مدربي وحراس القطاع، وقد كان، ومع ذلك، حينما اتخذت هذا القرار كنت أعلم أن هناك مواهب وكوادر تستطيع أن تحل محلي وبكفاءة".

وأضاف:"أما وأن نُبْلَغ بأنك لن تترشح لانتخابات جديدة، فهذا لم يكن في الحسبان. فما زال نادينا في حاجة إليك لاستكمال أحلامنا من خلالك".

وأتم مدرب حراس الفراعنة حديثه:"عزيزي الأخ والحبيب، علمتنا الجلد والمثابرة والسعي وراء كل ما يمكن أن يرفع من شأن نادينا العظيم، أعلم معاناتك، ولكن كيف نفكر في أنفسنا ونحن قد وهبناها لرفعة الكيان؟ أخي الحبيب، سننتظرك لتعطينا التعليمات كما هو دأبك دائمًا، نحبك كثيرًا".

