كواليس مران الأهلي.. انتظام الدوليين وتدريبات تأهيلية لثنائي المارد الأحمر

07:38 م الخميس 11 سبتمبر 2025

خلال مران النادي الأهلي (2)

كتب - محمد القرش:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، استعدادًا لمباراة إنبي، التي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع ‏السادس من بطولة الدوري الممتاز.‏

وكشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة، عن انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وخضوعهم لتدريبات استشفائية، على هامش مران اليوم.‏

وعقد عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة، ‏ومباراة إنبي على وجه الخصوص.‏

وأدى اللاعبون مجموعة من الفقرات البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني لخوض المباريات القادمة.‏

وواصل كريم فؤاد ومحمد شكري أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي ، فيما أدى أشرف داري تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في الجيم. ‏

