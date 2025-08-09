مباريات الأمس
تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

08:19 م السبت 09 أغسطس 2025

عبد الرحمن رشدان لاعب الأهلي المعار إلى مودرن سبور

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي - علي الفيل - محمود رزق- علي فوزي.

خط الوسط: محمد هلال - محمد مسعد - أحمد يوسف - عبد الرحمن شيكا.

خط هجوم: فيجيري، ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد فرج، حسام حسن، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، عبد الرحمن رشدان.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن أولى جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت مودرن سبورت محمد هلال عبد الرحمن رشدان
