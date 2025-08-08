"واحد هيكتب والباقي لا".. حكم دولي سابق يعلق على لقطة محمد عباس

كتب - نهى خورشيد

علق توفيق السيد الحكم الدولي الأسبق، على لقطة قميص محمد عباس، حكم مواجهة بيراميدز ووادي دجلة في الجولة الأولي والافتتاحية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي:"قد يكون هذا الأمر حدث من قبل في الدوري الإيطالي، ولكن كما تردد في تصريحات منسوبة للاتحاد، يبدو أن ما حدث كان تصرفاً فردياً من الحكم، وفي هذه الحالة كان يجب عليه أن يستأذن لجنة الحكام أولاً".

وأضاف:"السؤال المطروح: هل سيتم تعميم وضع أسماء الحكام على القمصان؟ "لا واحد يكتب وواحد لا"، لا بد من إصدار قرار واضح وصريح: إما أن يُكتب الاسم على قميص جميع الحكام، أو لا يُكتب على الإطلاق".

وتابع حديثه:" أما في حال وجود تعميم رسمي، فأنا لا أرى مانعاً من ذلك، لكن إن لم يكن هناك تعميم، فالوضع الطبيعي ألا يُقدم الحكم على هذه الخطوة بشكل فردي".

وواصل توفيق:"وإذا ثبت أن ما قام به الحكم محمد عباس كان تصرفاً فردياً، فلابد من وجود رد فعل واضح من لجنة الحكام، لأنني لم ألحظ أن الحكام المساعدين قاموا بالأمر نفسه، كما أن الحكم الرابع أيضاً لم يضع اسمه على القميص. وهذا يؤكد أن ما حدث كان تصرف غير مقبول، ويجب الالتزام بتعليمات اللجنة المنظمة".

وأتم قائلاً:"باختصار، إذا لم يكن هناك تعميم رسمي، فتصرف الحكم يُعد تجاوزًا لا يجب أن يمر دون محاسبة".