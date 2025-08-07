مباريات الأمس
بعد رحيله عن الفريق.. نادي الزمالك يودع لاعبه بهذه الرسالة

10:43 م الخميس 07 أغسطس 2025

مصطفى الزناري

كتب - يوسف محمد:

ودع نادي الزمالك مدافع الفريق السابق مصطفى الزناري، بعد انتقاله إلى صفوف فريق البنك الأهلي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة للزناري وكتب عليها: "شكرًا مصطفى الزناري، ننتظر عودتك بالتوفيق في إعارتك والتحدي القادم".

ولم يظهر الزناري مع الزمالك بشكل كبير في الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمشاركة في 10 مباريات فقط، خلال موسم 2024-2025 في كل البطولات.

وكان صاحب الـ 26 عاما، انضم إلى نادي الزمالك، في سبتمبر من عام 2023 قادما من طلائع الجيش مقابل 312 ألف يورو.

وظهر الزناري بقميص الزمالك منذ الانضمام إلى صفوف الفريق، في 53 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

