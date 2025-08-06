مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

جميع المباريات

"قصص متفوتكش".. الإطاحة بمحترف الزمالك ورحيل ثنائي الأهلي ووفاة الحكم الدولي

02:59 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

فريق الأهلي

كتب- محمد خيري:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها رحيل لاعب الزمالك أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي، بجانب حديث الإعلامي أحمد شوبير عن إمكانية رحيل الحارس محمد عواد، .

وفاة حكم دولي سابق أثناء الاختبارات البدنية

توفي الحكم الدولي السابق الفيتنامي تشان دينه ثينه، عن عمر ناهز 43 عاما، أثناء خضوعه لاختبارات التحمل البدني (طالع التفاصيل)

أحمد الجفالي يطير إلى السعودية للانضمام إلى أبها

أنهى أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، إجراءات السفر إلى السعودي للانضمام لنادي أبها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (طالع التفاصيل)

الأهلي يعير ثنائي فريق الشباب إلى المقاولون العرب وغزل المحلة

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي اتفاقها مع إدارتي المقاولون العرب وغزل المحلة، لإعارة ثنائي فريق الشباب يوسف عفيفي وأحمد وحيد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية (طالع التفاصيل)

شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل حارس الزمالك في اللحظات الأخيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول رحيل محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد مساء اليوم الأربعاء (طالع التفاصيل)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي شوبير رحيل لاعب الزمالك الدوري المصري
إعلان

