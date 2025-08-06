مباريات الأمس
خضع للكشف الطبي.. أحمد الجفالي يطير إلى السعودية للانضمام إلى أبها

01:05 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

أحمد الجفالي

background

كتب- محمد خيري:

انهى أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، إجراءات السفر إلى السعودي للانضمام لنادي أبها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الاتحاد المنستيري، ولم يقدم المستوى المنتظر منه.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن اللاعب التونسي خضع للكشف الطبي بنجاح، وسينتقل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

واختتم المصدر، أن نادي الزمالك وافق على رحيل اللاعب من أجل قيد لاعب أجنبي جديد خلال ساعات قبل غلق باب القيد.

