جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز

القاهرة - مصراوي

أقيمت اليوم السبت الموافق 30 أغسطس، ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الخامسة، وشهدت هذه المباريات قدرًا كبيرًا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وشهدت مباريات اليوم تعادل فريق الجونة أمام زد بهدف مقابل هدف، وفوز فريق بيراميدز على النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وفوز فريق غزل المحلة على الإسماعيلي بنتيجة 3-0.

وبعد مباريات اليوم يستمر الزمالك في صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط ، بينما يأتي المصري في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، متساويا مع بيراميدز صاحب المركز الثالث لكن البورسعيدي يتفوق بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الزمالك - 8 نقاط

2- المصري - 8 نقاط

3- بيراميدز - 8 نقاط

4- بتروجيت - 8 نقاط

5- إنبي - 8 نقاط

6- غزل المحلة - 7 نقاط

7- مودرن سبورت - 7 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا - 7 نقاط

9- زد - 6 نقاط

10- سموحة بب6 نقاط

11- الجونة - 6 نقاط

12- الأهلي - 5 نقاط

13- حرس الحدود - 5 نقاط

14- طلائع الجيش - 5 نقاط

15- وادي دجلة - 4 نقاط

16- البنك الأهلي - 4 نقاط

17- الإسماعيلي - 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري - 4 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية - نقطتين

20- المقاولون العرب - نقطتين

21- فاركو - نقطة واحدة