الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

0 2
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

0 0
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام غزل المحلة

08:10 م الإثنين 25 أغسطس 2025
    تريزيجيه
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
    ريبيرو
    محمد الشناوي
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
    محمد يوسف
    زيزو خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة
تعثر فريق الأهلي في مباراته بالجولة الرابعة بتعادل سلبي أمام مستضيفه غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري بنظيره بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي فريق الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 30 أغسطس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالموسم بتعادل بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت ثم فاز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو قبل التعادل السلبي اليوم أمام غزل المحلة.

اقرأ أيضًا:
القائم يحرم تريزيجيه من تسجيل هدفًا رائعًا للأهلي في مرمى المحلة (فيديو)

"برسالة خاصة".. جماهير الأهلي تدعم محمد الشناوي في مباراة الأهلي وغزل المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

