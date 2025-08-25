موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام غزل المحلة

تعثر فريق الأهلي في مباراته بالجولة الرابعة بتعادل سلبي أمام مستضيفه غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري بنظيره بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي فريق الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 30 أغسطس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالموسم بتعادل بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت ثم فاز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو قبل التعادل السلبي اليوم أمام غزل المحلة.

اقرأ أيضًا:

القائم يحرم تريزيجيه من تسجيل هدفًا رائعًا للأهلي في مرمى المحلة (فيديو)

"برسالة خاصة".. جماهير الأهلي تدعم محمد الشناوي في مباراة الأهلي وغزل المحلة



