كتب - محمد القرش:

تحدث يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الصفقات الجديدة وكثيرة الكروت الصفراء، قبل مواجهة فاركو في الدوري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نتعامل مع ضيق الوقت حالياً بين المباريات وخاصة بين المباراة الثانية والخامسة، ونستغل الوقت في عملية الاستشفاء، كما أن التدريبات ليست بالشدة المطلوبة، ونتعامل مع الوضع ولابد أن نتعود لأن هذا الأمر سيحدث في سبتمبر المقبل".

وأضاف: "كان هناك عدد من الكروت الصفراء يمكن تجنبها بسهولة، وهناك أمور لم تكن متعمدة وسنحاول أن نتحسن بشكل أفضل ونعالج الأخطاء، وهناك بعض البطاقات الصفراء لا يمكن تجنبها، وعلينا التأقلم مع البطاقات الصفراء".

وواصل: "عندما نسافر قبل المباراة لمدة ساعتين إلا ربع فهذه ليست رحلة طويلة، وبالنسبة لي نبحث عن الملعب الذي يمتلك أفضل أرضية كي نخوض المباريات عليه، وأعتقد أن الملعب الذي سنخوض عليه المباراتين المقبلتين ستكون حالته أفضل".

وتابع: "متأكدين من تطور الصفقات الجديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وشاهدنا أمور جيدة من خوان ونتوقع تحسنه في الفترة المقبلة، وكل لاعب وصل للفريق كانت لديه جودة جيدة ولكنهم يتعودون حالياً على أسلوب اللاعب وسيتطورون باستمرار في ظل توالي المباريات والتدريبات".

وأردف: "ما زلنا بعيدين عن المستوى المطلوب، ونحن لم نصل لقمة المستوى، ونحتاج لأن نكون متواضعين جداً بعد أي فوز وأن نلتزم الهدوء بعد أي خسارة أو تعادل، وفي كل الأحوال نحلل المباريات بعيداً عن النتيجة للاستفادة منها، ونعلم إنه يكون الوضع خطر إذا فزنا وواجهنا فريق متأخر في الترتيب ونحن نحتفل فسنخسر".

وأتم: "إهدار الفرص يحدث في كرة القدم، ونتمتى تسجيل كل فرصة تسنح لنا، ومن أول لحظة لدينا تدريبات خاصة على المرمى، وأحياناً ستشهد مباراة بها فرصة واحدة وتحقق بها الفوز، وقد تشهد مباراة أخرى العديد من الفرص دون أن يتم ترجمتها، وإذا لم نخلق الفرص سنكون قلقين".

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.