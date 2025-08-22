مباريات الأمس
محمد الشناوي يعود لتدريبات الأهلي بعد 3 أيام من وفاة والده

12:02 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

عاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، إلى تدريبات الفريق، بعد 3 أيام من وفاة والده، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة.

وغاب محمد الشناوي عن المران السابق للنادي الأهلي، بسبب وفاة والده، إثر حادث أليم تعرض له على طريق الواحات.

محمد الشناوي في مران الأهلي

وتوفي والد محمد الشناوي، مساء الثلاثاء الماضي 19 أغسطس، في حادث سير، بعد انقلاب سيارته الملاكي عند الكيلو 292 بطريق الواحات.

اقرأ أيضًا:

تقيأ دما وترك لي أربعة أطفال.. زوجة رزاق أوموتويوسي تكشف لمصراوي الأيام الأخيرة في حياته

زوجة رزاق أوموتويوسي لمصراوي: "كان له أموال لدى الزمالك.. وأنفقت عليه لسنوات"

محمد الشناوي الأهلي مران الأهلي وفاة والد الشناوي
