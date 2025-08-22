محمد الشناوي يعود لتدريبات الأهلي بعد 3 أيام من وفاة والده

كتبت-هند عواد:

عاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، إلى تدريبات الفريق، بعد 3 أيام من وفاة والده، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة.

وغاب محمد الشناوي عن المران السابق للنادي الأهلي، بسبب وفاة والده، إثر حادث أليم تعرض له على طريق الواحات.

وتوفي والد محمد الشناوي، مساء الثلاثاء الماضي 19 أغسطس، في حادث سير، بعد انقلاب سيارته الملاكي عند الكيلو 292 بطريق الواحات.

