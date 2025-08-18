كتب- محمد خيري:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2025-2026 .

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة بيراميدز والإسماعيلي:

إيقاف إبراهيم بلاتي توريه لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

منع أحمد علي حسن من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

توقيع غرامة مالية على محمود مرعي لاعب فريق بيراميدز قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب ارتدائه قميص يحمل رقما غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة.

إيقاف محمد إيهاب رشيد لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة الأهلي وفاركو:

إيقاف محمد هاني جمال الدمرداش لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي:

إيقاف محمد جابر خليفة رياض محمد لاعب فريق حرس الحدود مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب لعبة خطر.

توقيع غرامة مالية على فريق حرس الحدود قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2025-2026 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.