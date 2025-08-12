رسميا.. الإسماعيلي يجدد الثقة في مجلس إدارته

كتب - محمد القرش:

تقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية، لتجديد الثقة في المجلس الحالي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت اليوم، داخل مقر النادي بحديقة رضا.

وأعلن المستشار محمد جاد علي بلاسي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية، عدم اكتمال النصاب القانوني وبالتالي يتم تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي.

وكان إجمالي عدد من لهم حق الحضور ٥٠٨١ عضوا، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور ۲۰۰۰ عضو، إلا أن الحضور سجل ١٥٨٣ عضوا وعليه لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية.

ووجه المجلس الشكر للسادة الأعضاء الذين حرصوا على حضور الجمعية اليوم، والتي خرجت بشكل يليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي.