بطولة الأفرو باسكت

مالي

59 74
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

2 0
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

رسميا.. الإسماعيلي يجدد الثقة في مجلس إدارته

06:30 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الإسماعيلي

background

كتب - محمد القرش:

تقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية، لتجديد الثقة في المجلس الحالي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت اليوم، داخل مقر النادي بحديقة رضا.

وأعلن المستشار محمد جاد علي بلاسي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية، عدم اكتمال النصاب القانوني وبالتالي يتم تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي.

وكان إجمالي عدد من لهم حق الحضور ٥٠٨١ عضوا، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور ۲۰۰۰ عضو، إلا أن الحضور سجل ١٥٨٣ عضوا وعليه لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية.

ووجه المجلس الشكر للسادة الأعضاء الذين حرصوا على حضور الجمعية اليوم، والتي خرجت بشكل يليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي.

الإسماعيلي الإسماعيلي يجدد الثقة في مجلس إدارته نصر أبو الحسن محمد جاد
