"بخصوص المخدرات".. قرار من وزارة الرياضة تجاه اللاعبين والمسؤولين بالاتحادات المختلفة

01:41 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    وزير الرياضة يصلي قبل احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا
    وزير الشباب والرياضة يتفقد مستشفى المحور
    أشرف صبحي وزير الرياضة
    وزير الشباب والرياضة
    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
كتب - يوسف محمد:

قررت وزارة الشباب والرياضة، خضوع جميع اللاعبين والمسؤولين داخل كافة المؤسسات والاتحادات الرياضية المختلفة في مصر، إلى تحليل كشف المنشطات خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار وزارة الرياضة، في إطار الاستراتيجية القومية للحد من الإدمان ومكافحة المخدرات، التي تم إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسيتم التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان، للكشف المبكر عن إمكانية وجود أعضاء في مجالس إدارات اللجان الأولمبية والبارالمبية وكذلك الاتحادات، والأندية ومراكز الشباب يتعاطون المخدرات.

