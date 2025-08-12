كتب - يوسف محمد:

قررت وزارة الشباب والرياضة، خضوع جميع اللاعبين والمسؤولين داخل كافة المؤسسات والاتحادات الرياضية المختلفة في مصر، إلى تحليل كشف المنشطات خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار وزارة الرياضة، في إطار الاستراتيجية القومية للحد من الإدمان ومكافحة المخدرات، التي تم إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسيتم التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان، للكشف المبكر عن إمكانية وجود أعضاء في مجالس إدارات اللجان الأولمبية والبارالمبية وكذلك الاتحادات، والأندية ومراكز الشباب يتعاطون المخدرات.

